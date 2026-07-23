Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий

В Евразийском центре русского языка, культуры и инклюзии в Бишкеке проходит бесплатная летняя образовательная программа «Евразийская академия навыков» для детей и подростков. Участники развивают творческие способности и осваивают современные навыки, которые помогут в учебе и будущей профессии.

«Для АНО «Евразия» важно, чтобы у детей и подростков были места, где они могут бесплатно получать знания, раскрывать свои способности и пробовать себя в разных направлениях. Таким пространством стал Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии в Бишкеке, который уже год объединяет ребят вокруг образования, творчества и общения. Значение этого проекта высоко оценили президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров. Российский лидер назвал открытие центра очень символичным событием, а глава Кыргызстана подчеркнул, что в республике бережно относятся к русскому языку как к средству межнационального общения. Во время летней программы ребята углубляют знание русского языка, знакомятся с культурой и традициями России и Кыргызстана, осваивают цифровые технологии, учатся работать в команде и проявлять инициативу. Здесь дети становятся увереннее в своих силах, расширяют кругозор и открывают для себя новые возможности для учебы и развития», — сказала председатель Совета АНО «Евразия» и депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

Первый поток программы проходит с 6 по 30 июля, второй пройдет с 1 по 30 августа. На занятиях по шахматам дети развивают стратегическое мышление, логику и навыки принятия решений. Творческая мастерская помогает раскрыть способности в актерском мастерстве, сценической речи, создании фото- и видеоконтента.

Еще одно направление посвящено цифровой культуре и современным технологиям: ребята знакомятся с основами программирования, искусственным интеллектом и правилами безопасной работы в цифровой среде. Блок «Коммуникация, лидерство и командная работа» направлен на развитие грамотной речи, навыков публичных выступлений, умения аргументировать свою позицию и взаимодействовать с командой.

Обучение проходит в интерактивном формате: участники выполняют практические задания, создают собственные проекты и учатся применять полученные знания.

Евразийский центр русского языка, культуры и инклюзии — первая в истории Кыргызстана мультифункциональная площадка для изучения русского языка, культурного обмена и подготовки кадров. Центр работает на базе Ассоциации поддержки русского языка, созданной АНО «Евразия». Цели проекта — сохранение и развитие русского языка как языка межнационального общения, продвижение русской и евразийской культуры, расширение научно‑образовательного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном, а также продвижение инклюзивной культуры на евразийском пространстве.

Справочно:

АНО «Евразия» — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия «Евразии» — объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте. «Евразия» открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы «Евразии» поддержали больше 200 тысяч единомышленников из 53 стран.