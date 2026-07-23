MEGA расширила возможности международного роуминга, открыв доступ к 5G

Лето — время путешествий, новых впечатлений и ярких открытий. Национальный оператор связи MEGA предлагает удобные и выгодные условия роуминга, чтобы оставаться на связи за пределами Кыргызстана без лишних хлопот.
Теперь абонентам MEGA также доступен 5G в международном роуминге — при наличии покрытия сети пятого поколения у зарубежного оператора-партнера можно пользоваться мобильным интернетом на еще более высокой скорости без замены SIM-карты и дополнительных настроек.
Подключение услуги «Роуминг» осуществляется бесплатно. Для активации достаточно иметь на балансе не менее 1 сома.
Подключить роуминг можно всего за несколько минут в мобильном приложении MegaPay:
- Открыть приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
- Перейти в раздел «Услуги».
- Выбрать вкладку «Доступные» → «Роуминг».
- Ознакомиться с условиями и нажать «Подключить».
Для пользователей также доступны специальные интернет-пакеты, действующие более чем в 75 странах:
• 1 ГБ — 900 сомов (USSD-команда: *108*1#);
• 2 ГБ — 1 тысяча 500 сомов (USSD-команда: *108*2#);
• 5 ГБ — 2 тысячи 500 сомов (USSD-команда: *108*5#).
Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с условиями предоставления роуминга в стране пребывания и выбрать оптимальный пакет мобильного интернета.
Где бы ни проходило путешествие — в соседней стране или на другом конце света, MEGA поможет оставаться на связи с близкими, делиться впечатлениями и пользоваться привычными цифровыми сервисами без ограничений.
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.