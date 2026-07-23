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Бизнес

ABank занял первое место среди банков на Cyber Finance CTF — 2026

Команда ОАО «ABank» стала победителем Cyber Finance CTF (Capture the Flag) – соревнований, прошедших в рамках форума Cyber Finance — 2026, посвященного вопросам кибербезопасности финансового сектора.

Мероприятие стало одной из крупнейших отраслевых площадок, посвященных вопросам кибербезопасности финансового сектора, и собрало более 130 представителей банков, государственных органов, ИТ-компаний, образовательных учреждений и студентов.

Участники в формате Capture the Flag выполняли практические задания по выявлению и отражению кибератак, моделирующие реальные сценарии защиты цифровой инфраструктуры.

По итогам состязаний первое место заняла команда ABank. Второе место завоевала команда «Компаньон Банка», третье — студенческая команда Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова. Победители были награждены кубками, сертификатами и денежными призами.

В ходе форума отмечалось, что эффективное противодействие современным киберугрозам невозможно без тесного взаимодействия государства, финансового сектора, бизнеса и образовательных организаций. Особое внимание было уделено подготовке квалифицированных специалистов, внедрению современных подходов в сфере информационной безопасности и развитию практических компетенций.

Победа команды ABank подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников банка и их компетенции в сфере кибербезопасности. Банк продолжает последовательно развивать экспертизу в области информационной безопасности, укрепляя защиту цифровых сервисов и данных клиентов.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/382728/
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