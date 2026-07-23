«Умай Холдинг» создает ведущую платформу продуктового ретейла в Центральной Азии

Приобретение сети «Вкусная Корзинка» группой объединит два успешных розничных бизнеса и создаст платформу, насчитывающую более 220 магазинов в двух странах.

Сделка позволит расширить ассортимент, повысить качество обслуживания и предложить покупателям более выгодные условия.

Фото компании. Инвестиции «Умай» позволят расширить ассортимент товаров, доступных покупателям в Кыргызстане и Казахстане

«Умай Холдинг» (далее «Умай»), группа компаний в сфере розничной торговли, инвестором которой выступает Visor International и которая владеет центральноазиатской группой продуктового ретейла «Умай Групп», объявляет (Дубай, ОАЭ / Алматы, Казахстан, 23 июля 2026 года) о заключении соглашения о приобретении сети «Вкусная Корзинка», одного из ведущих региональных продуктовых ритейлеров, управляющего 49 супермаркетами в Таразе и других городах юга Казахстана. Сделка подлежит рассмотрению антимонопольным органом Республики Казахстан.

Соглашение является важным этапом реализации долгосрочной стратегии «Умай» по созданию ведущей современной платформы продуктового ретейла в Центральной Азии за счет органического роста и стратегических приобретений, продолжая успешное развитие «Умай», основанной в Казахстане в 2001 году и впоследствии добившейся значительного роста в Кыргызской Республике.

После завершения сделки объединенная группа будет управлять более чем 220 магазинами в Кыргызской Республике и Казахстане. Сделка объединит лидирующий на рынке мультиформатный бизнес «Умай Групп» с развитой региональной сетью «Вкусной Корзинки», узнаваемым брендом и прочными связями с местными сообществами.

Инвестиции «Умай» позволят расширить ассортимент товаров, доступных покупателям в Кыргызстане и Казахстане, а также предложить им более выгодные условия благодаря конкурентным ценам, акциям и специальным предложениям.

Сделка существенно расширит потенциальный рынок «Умай» и создаст платформу для дальнейшего долгосрочного роста в Центральной Азии. Казахстан является крупнейшей экономикой региона, обладает самым высоким уровнем ВВП на душу населения и насчитывает более 20 миллионов жителей. В то же время Кыргызская Республика так же сохраняет значительный потенциал для дальнейшего органического развития.

Фото компании. Сделка существенно расширит потенциальный рынок «Умай» и создаст платформу для дальнейшего долгосрочного роста в Центральной Азии

Сеть «Вкусная Корзинка» занимает прочные позиции на юге Казахстана, прежде всего в Таразе, благодаря узнаваемому локальному бренду, развитой сети магазинов и многолетним отношениям с покупателями, сотрудниками и поставщиками. «Умай» намерена тесно сотрудничать с действующей управленческой командой, объединив эти локальные преимущества со своим опытом управления и масштабирования крупного мультиформатного бизнеса в сфере продуктового ретейла.

В дальнейшем компания получит доступ к операционной экспертизе Умай, а также инвестиционным возможностям и региональному опыту ее акционера Visor International.

Ранее Umai также объявила о партнерстве с Международной Финансовой Корпорацией (IFC), в рамках которого компания получит кредитную линию в размере до 50 миллионов долларов США. Финансирование будет направлено на строительство нового распределительного центра в Бишкеке и дальнейшее органическое расширение бизнеса в Кыргызской Республике.

Вместе эти проекты демонстрируют последовательную реализацию стратегии Умай по созданию ведущей региональной платформы продуктового ретейла за счет инвестиций в инфраструктуру, развития операционных возможностей и приобретения перспективных бизнесов.

Руд Педерсен, председатель наблюдательного совета «Умай Групп», отметил: «Эта сделка является важным шагом на пути к реализации нашей цели — созданию ведущей платформы продуктового ретейла в Центральной Азии. Она объединяет два сильных бизнеса с узнаваемыми локальными брендами, устойчивыми отношениями с покупателями и значительным потенциалом дальнейшего роста.

Объединив локальные преимущества «Вкусная корзинка» с операционным опытом «Умай Групп» и поддержкой нашего акционера, мы создаем более сильную региональную платформу, способную обслуживать больше покупателей и обеспечивать долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон».

Майкл Сауэр, генеральный директор и партнер Visor International, владельца «Умай», прокомментировал: «Visor International поддерживает развитие «Умай Холдинга» на протяжении двух десятилетий, и это соглашение знаменует начало нового этапа данного пути.

Наша цель — помочь «Умай» создать ведущую региональную компанию в сфере продуктового ретейла за счет взвешенных инвестиций, органического роста и выборочных приобретений. «Вкусная корзинка» полностью соответствует Умай как с точки зрения корпоративной культуры, так и стратегических целей, и мы рады возможности поддержать оба бизнеса в их дальнейшем совместном развитии».

Алмаз Тультаев, основатель сети «Вкусная Корзинка», добавил: «При определении следующего этапа развития «Вкусная корзинка» для нас было важно найти партнера, который разделяет наши ценности, понимает особенности нашего бизнеса и готов инвестировать в его долгосрочный рост.

Мы внимательно следили за развитием «Умай» в Кыргызской Республике и видим значительное сходство между нашими компаниями как с точки зрения корпоративной культуры, так и стратегических приоритетов. Оба бизнеса стремятся приносить пользу местным сообществам, инвестировать в своих сотрудников и повышать доступность качественных продуктов питания. Мы рассчитываем на совместную работу и дальнейшее развитие на основе успешных результатов, которых «Вкусная корзинка» достигла за прошедшие годы».

Запросы СМИ

Люси Воллам, Hudson Sandler (для международных СМИ) lwollam@hudsonsandler.com

Ксения Кочергина, «Умай Групп» (для местных СМИ)

k.kochergina@umai-retail.kg

О компании «Умай Групп»

«Умай Групп» — ведущая розничная сеть Кыргызстана, имеющая более чем 24-летний опыт развития современной розничной торговли, логистической инфраструктуры и собственного производства.

Компания управляет 172 магазинами под брендами Globus, «Народный», «Достор» и SPAR, ежедневно обслуживая более 280 тысяч покупателей. В «Умай Групп» работает более 7 тысяч 500 человек, что делает компанию одним из крупнейших частных работодателей страны.

«Умай Групп» инвестирует в развитие современной логистики, цифровых технологий и собственных торговых марок, способствуя повышению доступности высококачественных продуктов питания и стимулируя рост современной розничной торговли продуктами питания в Кыргызстане. Компания входит в число 20 крупнейших налогоплательщиков страны и реализует долгосрочную стратегию устойчивого роста, направленную на укрепление продовольственной инфраструктуры, поддержку местных производителей и развитие национальной экономики. Наряду с развитием бизнеса «Умай Групп» реализует образовательные, спортивные, культурные и благотворительные инициативы, способствуя улучшению качества жизни, созданию новых возможностей для людей и устойчивому развитию общества.

Для получения дополнительной информации посетите сайт «Умай Групп».

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