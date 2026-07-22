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Бизнес

Ассоциация выпускников KOICA провела семинар по искусственному интеллекту

21 июля 2026 года в Innovation Center состоялся второй семинар по обмену и распространению знаний на тему «Использование искусственного интеллекта для цифровизации в правительстве Кыргызстана», организованный Ассоциацией выпускников KOICA в Кыргызской Республике при поддержке представительства KOICA.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, выпускники программы CIAT и эксперты в области цифровых технологий.

С приветственным словом выступила заместитель директора представительства KOICA в Кыргызской Республике. В своем выступлении она отметила, что программа CIAT (Capacity Improvement & Advancement for Tomorrow) является одной из ключевых образовательных инициатив KOICA, направленных на развитие потенциала государственных служащих стран-партнеров и укрепление сотрудничества между Республикой Корея и Кыргызской Республикой. Она также подчеркнула значимую роль Ассоциации выпускников KOICA в распространении знаний и обмене профессиональным опытом.

В ходе семинара участники рассмотрели вопросы практического применения искусственного интеллекта в государственном управлении, развития национальной платформы ИИ и совершенствования правового регулирования технологий искусственного интеллекта. Эксперты обменялись опытом и обсудили перспективы дальнейшей цифровой трансформации государственного сектора Кыргызстана.

Организаторы выразили уверенность, что проведение подобных мероприятий будет способствовать развитию профессионального сотрудничества, обмену знаниями и внедрению инновационных технологий в систему государственного управления.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/382590/
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