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Бизнес

KICB определил второго МИЛЛИОНЕРА в акции

KICB наградил второго победителя промежуточного этапа акции «25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть». Акция приурочена к 25-летнему юбилею банка. Очередным МИЛЛИОНЕРОМ стала Ипархан З., которая выполнила все условия, совершив более 25 покупок на сумму свыше 2 тысяч 500 сомов каждая картой Visa KICB.

Также KICB определил 25 победителей, которым выплатили призы в 10 тысяч сомов каждому. Они все являются держателями карт Visa KICB и совершали оплату товаров и услуг посредством карты.

Каждый, кто совершает покупки картой Visa KICB, оплачивая товары, услуги, интернет-платежи на сумму от 2 тысяч 500 сомов, автоматически становится участником акции. Победителями каждого промежуточного этапа признаются 25 участников, совершивших покупку на сумму не менее 2 тысяч 500 сомов. Каждый 25-й участник акции, выполнивший условия, становится победителем соответствующего промежуточного этапа.

KICB напоминает, что шанс выиграть МИЛЛИОН или 10 тысяч сомов есть у каждого. Условия просты: закажите карту Visa KICB, оплачивайте ею свои покупки. Карту можно заказать в мобильном приложении KICB:

  • скачайте приложение KICB в App Store или Google Play;

  • пройдите идентификацию;

  • зайдите в раздел «Сервисы», выберите «Заказать карту»;

  • заполните форму заказа карты.

Напоминаем, что по Бишкеку доставка карт осуществляется бесплатно. Для этого нужно при заказе выбрать опцию — доставка курьером.

KICB: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть!

Лицензия НБ КР № 046.

Ссылка: http://24.kg/biznes_info/382120/
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