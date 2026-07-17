Как уберечь машину от непредвиденных расходов: КАСКО в MBANK за 1 минуту

Для многих людей покупка автомобиля — это один из самых крупных и долгожданных вкладов. Мы долго копим деньги на машину мечты или берем кредит, бережно ухаживаем за ней, регулярно возим на автомойку и переживаем из-за каждой мелкой царапины.
Но даже у самого аккуратного водителя машина находится под постоянной угрозой. На парковке во дворе ее может зацепить сосед, во время грозы на капот может упасть ветка дерева, а внезапный град или ДТП на перекрестке способны в один миг превратить любимый транспорт в груду дорогостоящего ремонта.
Что такое КАСКО и зачем оно нужно?
Многие путают КАСКО с обязательным полисом ОСАГО, но разница между ними принципиальная:
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ОСАГО страхует только вашу ответственность. Если вы станете виновником аварии, страховая выплатит деньги пострадавшему водителю, а свою машину вам придется восстанавливать за личный счет.
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КАСКО защищает именно ваш автомобиль. В какой бы сложной ситуации вы ни оказались и кто бы ни был виноват в происшествии, страховая компания компенсирует ремонт именно вашей машины.
Полис КАСКО покрывает практически все распространенные риски: повреждения при ДТП, угон, умышленную порчу авто хулиганами, падение посторонних предметов, пожары, а также любые стихийные бедствия (будь то ураган, сильное наводнение или град).
Быстрое и надежное КАСКО в MBANK
Теперь полноценно защитить свой автомобиль можно прямо со своего смартфона в приложении MBANK. Весь процесс оформления КАСКО доступен полностью онлайн и занимает всего пару кликов.
Клиентам MBANK доступна удобная линейка тарифов с фиксированной стоимостью, которая не зависит от возраста, марки или мощности вашего автомобиля:
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КАСКО Light — 8 тысяч 999 сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 150 тысяч сомов). Обратите внимание: данный тариф покрывает ущерб только в тех случаях, когда автомобиль находился в движении.
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КАСКО Эконом — 9 тысяч сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 150 тысяч сомов).
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КАСКО Эконом+ — 14 тысяч сомов в год (максимальное покрытие ущерба — до 250 тысяч сомов).
Приятный бонус: для программ «Эконом» и «Эконом+» доступна беспроцентная рассрочка на три месяца через сервис М+, что позволяет разбить платеж на удобные части.
Как оформить полис онлайн всего за несколько кликов:
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Откройте приложение MBANK.
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Перейдите в «Сервисы», затем в «Страховка».
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Выберите «КАСКО».
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Нажмите «Оформить страховку».
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Выберите тип КАСКО (light, эконом или эконом+), ознакомьтесь с условиями.
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Нажмите «Рассчитать стоимость», выберите авто и заполните данные.
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Оплатите полис.
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Готово!
Страховка мгновенно активируется и появится в вашем приложении. Теперь ваш автомобиль под надежной защитой MBANK в любой непредвиденной ситуации!
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