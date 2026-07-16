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Бизнес

MEGA предупреждает: будьте бдительны — мошенники становятся все изобретательнее

Национальный оператор сотовой связи MEGA призывает абонентов сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников, которые используют различные способы обмана, чтобы получить доступ к личным данным и денежным средствам граждан.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками мобильного оператора, банков, государственных органов или правоохранительных служб. Они могут звонить, отправлять SMS и сообщения в мессенджерах, убеждая сообщить коды подтверждения, пароли, реквизиты банковских карт или установить сторонние приложения.

Напоминаем: сотрудники MEGA никогда не запрашивают по телефону или в сообщениях:

  • SMS-коды подтверждения;

  • пароли от личных кабинетов;

  • PIN-коды и CVV-коды банковских карт;

  • данные для входа в мобильные приложения.

Если вам поступил подозрительный звонок или сообщение:

  • не сообщайте личные данные и коды подтверждения;

  • не переходите по неизвестным ссылкам;

  • не устанавливайте приложения по просьбе незнакомых лиц;

  • завершите разговор и при необходимости свяжитесь со службой поддержки MEGA по номеру *500 либо через официальные каналы связи компании.

MEGA на постоянной основе реализует комплекс технических и организационных мер по противодействию мошенничеству, совершенствует системы мониторинга, выявляет и блокирует подозрительную активность, а также взаимодействует с государственными и правоохранительными органами в рамках действующего законодательства.

Кроме того, компания регулярно информирует абонентов о распространенных мошеннических схемах посредством SMS-рассылок, публикаций на официальных ресурсах и в социальных сетях.

Берегите свои персональные данные и сохраняйте бдительность. Простые меры предосторожности помогут защитить ваши средства и избежать действий мошенников.

Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР,  18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР. 
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/381909/
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