24 года вместе с Кыргызстаном: история, которая продолжается

Каждый день более 280 тысяч жителей и гостей Кыргызстана совершают покупки в магазинах, которыми управляет Umai Group: Globus, «Народный», «Достор» и SPAR. Для миллионов людей это привычная часть повседневной жизни — заглянуть в магазин за свежими продуктами после работы, купить все необходимое для семьи или быстро сделать покупки, чтобы накрыть праздничный стол.

Но за каждой такой покупкой стоит огромная работа тысяч людей.







История Umai Group началась в 2002-м с одного магазина и идеи: сформировать культуру современной торговли. Спустя 24 года компания стала крупнейшим FMCG-оператором страны, объединяющим 170+ магазинов по всему Кыргызстану, более 7 тысяч 500 сотрудников и миллионы покупателей.

Сегодня Umai Group — это намного больше, чем розничные сети. Это современная логистическая инфраструктура, собственное производство, цифровые сервисы, тысячи партнеров и поставщиков, а главное — люди, которые каждый день делают все, чтобы покупатели могли выгодно, быстро, удобно и с удовольствием совершать покупки.

Развитие современной торговли невозможно без сильных отечественных производителей. Именно поэтому Umai Group последовательно расширяет сотрудничество с кыргызстанскими предприятиями. В магазинах Umai Group можно купить тысячи товаров отечественного производства по всей стране. Это позволяет производителям масштабировать бизнес, создавать новые рабочие места и повышать качество продукции, а покупателям — выбирать товары, произведенные в Кыргызстане.











Компания вносит значимый вклад и в развитие экономики республики. Ежегодно Umai Group перечисляет в бюджет Кыргызстана более 2 миллиардов сомов налоговых платежей и входит в топ-20 крупнейших налогоплательщиков страны. За этими цифрами стоят инвестиции в инфраструктуру, новые магазины, современные технологии и создание рабочих мест во всех регионах республики.

Однако вклад компании измеряется не только экономическими показателями.

На протяжении многих лет Umai Group реализует социальные, образовательные, благотворительные и экологические инициативы. Особое место занимает программа #УмайГруппДетям, направленная на поддержку детского спорта, развитие талантливой молодежи и создание возможностей для нового поколения. Компания помогает благотворительным организациям, участвует в экологических проектах, проводит праздничные мероприятия, организует сборы средств и оказывает продуктовую помощь тем, кто в ней особенно нуждается.

Все это является частью философии компании: успешный бизнес невозможен без ответственности перед обществом.

Сегодня компания инвестирует в развитие современной торговли, логистической инфраструктуры, цифровых решений, поддержку отечественных производителей и реализацию проектов, которые делают жизнь кыргызстанцев комфортнее.







Сегодня Umai Group отмечает свое 24-летие, и это не просто дата в истории компании. Это тысячи сотрудников, миллионы покупателей, сотни партнеров и общая история развития отрасли розничной торговли Кыргызстана. Мы благодарим каждого покупателя, который на протяжении этих 24 лет выбирает наши магазины. Именно ваше доверие вдохновляет нас становиться лучше, развиваться и каждый день делать все, чтобы покупки становились еще выгоднее и удобнее. Для нас это не просто выбор, для нас это доверие, которое мы ценим больше всего.