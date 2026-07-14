Кредит «Элдик Банка» под 3 процента на развитие семеноводства и питомниководства

Льготный кредит от «Элдик Банка» — «Развитие семеноводства и питомниководства» под 3 процента.
Программа направлена на поддержку аграрного сектора Кыргызской Республики.
Кто может получить кредит
- Семеноводческие хозяйства с официальным статусом, занимающиеся выращиванием семян сельскохозяйственных культур.
- Питомниководческие хозяйства, выращивающие и реализующие посадочный материал плодово-ягодных культур.
Цели кредитования
Для семеноводческих хозяйств:
— покупка семян зарубежной селекции;
— выращивание и реализация семян высших репродукций;
— приобретение оборудования для очистки и протравки семян.
Для питомниководческих хозяйств:
— покупка посадочного материала зарубежной селекции;
— выращивание и реализация саженцев многолетних насаждений;
— приобретение оборудования для посадки и обработки саженцев.
Условия кредитования
- Ставка — 3 процента (ЭПС — 3,04 процента).
- Срок — до 36 месяцев.
- Льготный период — до 12 месяцев.
- Сумма:
— до 300 тысяч сомов — без залога;
— до 10 миллионов сомов — с залогом.
Развиваем сельское хозяйство вместе!
Подробности в ближайшем филиале «Элдик Банк».
Лицензия НБ КР № 033.