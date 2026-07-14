Кредит «Элдик Банка» под 3 процента на развитие семеноводства и питомниководства

Льготный кредит от «Элдик Банка» — «Развитие семеноводства и питомниководства» под 3 процента.

Программа направлена на поддержку аграрного сектора Кыргызской Республики.

Кто может получить кредит

Семеноводческие хозяйства с официальным статусом, занимающиеся выращиванием семян сельскохозяйственных культур.

Питомниководческие хозяйства, выращивающие и реализующие посадочный материал плодово-ягодных культур.

Цели кредитования

Для семеноводческих хозяйств:

— покупка семян зарубежной селекции;

— выращивание и реализация семян высших репродукций;

— приобретение оборудования для очистки и протравки семян.

Для питомниководческих хозяйств:

— покупка посадочного материала зарубежной селекции;

— выращивание и реализация саженцев многолетних насаждений;

— приобретение оборудования для посадки и обработки саженцев.

Условия кредитования

Ставка — 3 процента (ЭПС — 3,04 процента).

Срок — до 36 месяцев.

Льготный период — до 12 месяцев.

Сумма:

— до 300 тысяч сомов — без залога;

— до 10 миллионов сомов — с залогом.

Развиваем сельское хозяйство вместе!

Подробности в ближайшем филиале «Элдик Банк».

Лицензия НБ КР № 033.