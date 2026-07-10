Промышленность приносит доход: «Азия Сталь» объявила о выплате дивидендов

Металлургический завод ОАО «Азия Сталь» объявил о выплате дивидендов держателям привилегированных акций. Несмотря на то что предприятие продолжает активно инвестировать в развитие и модернизацию производства, финансовые показатели позволяют компании досрочно выполнить обязательства перед инвесторами, что подтверждает устойчивость отечественного бизнеса.

В конце 2025 года компания вышла на первичное публичное размещение акций (IPO) и предложила инвесторам привилегированные акции с минимальным порогом входа в 8 тысяч сомов и с доходностью до 19 процентов годовых. Получать дивиденды акционеры могут ежеквартально. Сам процесс инвестирования прост: приобрести акции можно онлайн через приложение Namba One. Каждый акционер может в личном кабинете отслеживать свои инвестиции и видеть начисления в реальном времени. Такая модель делает фондовый рынок более доступным для граждан даже с небольшим капиталом.

Генеральный директор ОАО «Азия Сталь» Мурат Тыныстанов подчеркивает, что предприятие является полностью национальным проектом, а его собственниками выступают граждане Кыргызской Республики. Компания вносит существенный вклад в развитие экономики, создавая рабочие места и уплачивая налоги в бюджет.

«Выход на IPO стал для нас не только источником финансирования, но и возможностью вовлечь население в развитие отечественной промышленности. Это прозрачный механизм для вложения средств и получения дивидендов. Сегодня мы проводим масштабную модернизацию предприятия и уже достигли такого уровня развития, который позволяет выплачивать дивиденды без ущерба для дальнейшего роста», — рассказывает руководитель компании.

Фото компании. Генеральный директор ОАО «Азия Сталь» Мурат Тыныстанов

В рамках первого этапа модернизации были установлены дополнительные сталеплавильные печи, модернизированы системы газоочистки и приобретено новое оборудование для переработки металлолома. Завод закупил современную технику из Китая и Италии, включая пресс-ножницы и специализированные перегружатели. Кроме того, предприятие расширяет возможности собственной лаборатории контроля качества. Сегодня «Азия Сталь» располагает уникальным для Кыргызстана лабораторным оборудованием, позволяющим проводить комплексную проверку арматуры — от химического состава до испытаний на изгиб и прочность.

«За последний период мы увеличили производственные показатели более чем в два раза. Если в прошлом году мощность предприятия составляла около 2,5 тысячи тонн продукции в месяц, то сейчас этот показатель достиг 6 тысяч тонн ежемесячно, и объемы производства будут расти. Стратегическая цель — создание в Кыргызстане металлургического предприятия полного цикла, которое обеспечит качественной продукцией внутренний рынок, частично заместив импорт, и в перспективе выйдет на экспорт», — добавил Мурат Тыныстанов.

Проектный менеджер биржи Envoys Vision Digital Exchange Даурхан Ойшиев сообщил, что общий объем выпуска привилегированных акций составил 408 тысяч 665 бумаг на сумму 1 миллиард 626 миллионов 660 тысяч сомов. Владельцы таких бумаг получают фиксированную доходность и приоритет при выплате дивидендов по сравнению с держателями обычных акций.

Выпуск акций был реализован через универсальную платформу Envoys Vision Digital Exchange. Цифровой формат позволил существенно упростить процесс инвестирования: не нужно тратить несколько дней на оформление и подписание большого количества документов. Для приобретения ценных бумаг достаточно установить приложение Namba One, пройти идентификацию и совершить покупку. Все документы подписываются и хранятся в цифровом виде, что обеспечивает прозрачность процесса и удобство для инвесторов.

«Мы стремились предложить простой и понятный инструмент вложения средств, сопоставимый с банковским депозитом, но с более высокой доходностью и возможностью участия в развитии реального производства. Привлеченные инвестиции будут направлены на модернизацию завода «Азия Сталь», увеличение оборотного капитала и приобретение нового оборудования. Одним из ключевых проектов станет установка дуговой печи, которая позволит значительно увеличить объемы производства и расширить сырьевую базу предприятия», — говорит Даурхан Ойшиев.

Он добавил, что сочетание прозрачной цифровой инфраструктуры, фиксированной доходности и реального производства создает для инвесторов понятный инструмент вложения средств. Первая выплата дивидендов подтверждает: кыргызские ценные бумаги могут приносить доход, а инвестиции в отечественное производство — взаимовыгодное решение для всех участников процесса.