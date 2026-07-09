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Бизнес

Матчи 1/4 финала ЧМ стартуют сегодня: смотрите на MegaTV

Сегодня начинается самая напряженная стадия чемпионата мира по футболу — четвертьфинальные матчи, где сильнейшие команды продолжат борьбу за выход в полуфинал. Болельщиков ждут яркие противостояния, напряженная борьба и незабываемые эмоции.

Следить за матчами в прямом эфире можно в приложении MegaTV — удобно, где бы вы ни находились: дома, на работе, в дороге или на отдыхе. Сервис позволяет не пропустить ни одного важного момента игры и всегда оставаться в центре спортивных событий.

MegaTV доступен для смартфонов и планшетов в App Store и Google Play, а также поддерживает просмотр на Smart TV и через веб-версию сервиса на компьютере. Одна подписка привязывается к одному номеру телефона и позволяет одновременно смотреть контент на пяти устройствах, что удобно для всей семьи или компании друзей.

Не пропустите старт четвертьфинала и поддержите любимую команду вместе с MegaTV — мобильным телевидением, которое всегда рядом!

Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги «MegaTV» предоставляется ОсОО «Стрим Плюс» (Лицензия ГАС КР № 21-0482-КР).
Лицензии ГАС КР: № № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/381202/
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