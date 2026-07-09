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Бизнес

Новый O!Store + O!Bank в Bishkek Park: клиентов ждут крутые акции

O!Store и O!Bank открывают новую главу комфорта для своих клиентов. Уже сегодня в ТРЦ «Бишкек Парк» распахнет двери технологичный совместный филиал в абсолютно новом, объединенном формате.

Теперь решать мобильные и финансовые задачи можно одновременно и в одной локации — это позволяет в один визит купить смартфон, оформить рассрочку, открыть счет или карту с кешбэком, а также воспользоваться нужными финансовыми сервисами без лишних поездок по городу.

В честь запуска нового технологичного пространства с 9 по 31 июля включительно посетителей филиала ждет беспрецедентная волна летних акций и бонусов на покупку смартфонов:

  • Кешбэк 1 тысяча сомов на новые смартфоны. Покупайте любой смартфон и получайте 1 тысячу сомов кешбэка, которые можно потратить сразу же, не выходя из магазина, на любые товары O!Store. В этой акции участвуют абсолютно все бренды, за исключением HONOR.

  • Гарантированный подарок при покупке любого смартфона HONOR. Это могут быть полезная техника и аксессуары (наушники, стильные рюкзаки, чайники, термосы со специальной подставкой) или денежные сертификаты номиналом 1 тысяча, 3 тысячи, 5 тысяч и даже 10 тысяч сомов, которые можно использовать на покупку любых девайсов в O!Store.

  • Скидка 20 процентов на аксессуары. На все аксессуары стоимостью до 1 тысячи сомов в новом филиале будет действовать специальная стоимость. Это отличная возможность выгодно приобрести чехлы, защитные стекла или кабели для летних поездок и путешествий.

  • Также действуют акции на смартфоны Samsung и iPhone.

В день открытия также получайте фирменный мерч O!Bank за валютообменные операции и исходящие денежные переводы.

Ждем вас сегодня по адресу: ТРЦ «Бишкек Парк», улица Киевская, 148, этаж М1.

График работы филиала: с 10.00 до 22.00 ежедневно, без выходных.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. 
Ссылка: http://24.kg/biznes_info/381163/
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