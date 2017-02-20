«Тазалык» покупает мусоровозы не старше 2015 года выпуска

Муниципальное предприятие «Тазалык» намерено закупить мусоровозы не старше 2015 года выпуска. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МП.

Как рассказала начальник отдела закупок муниципального предприятия Курманжан Амангельдиева, учреждение намерено приобрести 15 мусоровозов, два погрузчика, четыре универсальные машины, которые зимой расчищают снег, а летом убирают улицы, а также снегоуборочные насадки на тракторы.

Как сообщается, одним из требований для покупки мусоровозов являются год их выпуска и наличие кондиционеров. Машины должны быть новыми.

«Летом, как вы знаете, у нас очень жарко, и для удобства водителей необходимы кондиционеры в кабинах», — сказала Курманжан Амангельдиева.

«Даже если машины будут новыми и будут соответствовать всем техническим требованиям, мы не будем их покупать, если они будут старше 2015 года выпуска», — сказала она.