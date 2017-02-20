15:34
-1
USD 69.11
EUR 73.58
RUB 1.20
Бишкек-24

«Тазалык» покупает мусоровозы не старше 2015 года выпуска

Муниципальное предприятие «Тазалык» намерено закупить мусоровозы не старше 2015 года выпуска. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МП.

Как рассказала начальник отдела закупок муниципального предприятия Курманжан Амангельдиева, учреждение намерено приобрести 15 мусоровозов, два погрузчика, четыре универсальные машины, которые зимой расчищают снег, а летом убирают улицы, а также снегоуборочные насадки на тракторы.

Как сообщается, одним из требований для покупки мусоровозов являются год их выпуска и наличие кондиционеров. Машины должны быть новыми.

«Летом, как вы знаете, у нас очень жарко, и для удобства водителей необходимы кондиционеры в кабинах», — сказала Курманжан Амангельдиева.

«Даже если машины будут новыми и будут соответствовать всем техническим требованиям, мы не будем их покупать, если они будут старше 2015 года выпуска», — сказала она.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/45523/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека приглашает желающих рекультивировать мусорный полигон
Горожанин заставлял сотрудников «Тазалыка» убирать пакет, в который справил нужду
С праздником! Мусоровозы в Бишкеке украсили по-новогоднему
Волонтеры детского хосписа согрели дворников горячим чаем
В Бишкеке ветка упала в нескольких метрах от припаркованной машины
Сжигаете мусор? Депутаты предлагают изменить штрафы
Для Бишкека купили бульдозер за 109 тысяч евро
Рынок «Дыйкан» не устранил выявленные Госэкотехинспекцией нарушения
Столичные школьники приступили к раздельному сбору мусора
При подготовке к саммиту СНГ бишкекчанам, живущим по правительственной трассе, закрасили окна
Бизнес
Алмамбет Шыкмаматов: В&nbsp;Кыргызстане семью заменил клан Алмамбет Шыкмаматов: В Кыргызстане семью заменил клан
MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE MegaCom расширяет территорию покрытия 4G LTE
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик Кыргызстана&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик Кыргызстана»
&laquo;Росинбанк&raquo; установил корреспондентские отношения с&nbsp;российским &laquo;Альфа Банком&raquo; «Росинбанк» установил корреспондентские отношения с российским «Альфа Банком»