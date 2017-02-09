В мэрии Бишкека объяснили, зачем покупают ордена и медали

В мэрии Бишкека объяснили, зачем для депутатов городского кенеша покупают ордена и медали.

Как рассказал ИА «24.kg» руководитель аппарата столичного муниципалитета Мелис Джунушалиев, запас медалей и орденов закончился, поэтому объявили тендер. В течение года мэрия награждает отличившихся депутатов.

На вопрос, чем успели отличиться только что избранные депутаты и по какому принципу раздают награды, он ответил: «Существует определенное положение по награждению. Несколько раз в год выдаем по ходатайству».

На закупку отличительных знаков выделили 183,9 тысячи сомов.