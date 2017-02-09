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Бишкек-24

Мэрия Бишкека приглашает желающих рекультивировать мусорный полигон

Бишкекская мэрия приглашает желающих рекультивировать старый мусорный полигон.

Муниципальное предприятие «Бишкекский санитарный полигон» приглашает заинтересованные компании к участию в торгах по рекультивации свалки площадью около 36 тысяч гектаров.

Как сообщается, оплата услуг рекультивации производится из средств кредита Европейского банка реконструкции и развития и гранта EUIFCA.

Заявки должны быть доставлены в офис предприятия (проспект Жибек Жолу, 495а, почтовый индекс 720033), в группу реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкеке» не позднее 15.00 по бишкекскому времени 3 марта, когда конверты с заявками вскроют в присутствии представителей участников торгов.

С реестром потенциальных участников торгов, которые приобрели конкурсную документацию, можно ознакомиться по указанному адресу. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону +996 312 325 223 или на электронную почту piu.bsw@gmail.com.

Информация о торгах содержится и на официальном сайте мэрии столицы.

Отмечается, что в ноябре 2016 года проведены международные открытые торги на закупку спецтехники для полигона.

На сегодня в МП «Бишкекский санитарный полигон» уже прибыла первая спецтехника - бульдозер стоимостью €109 тысяч 400.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/43951/
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