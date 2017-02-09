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Бишкек-24

Депутаты еще не приступали к рассмотрению бюджета Бишкека на 2017 год

Депутаты столичного городского кенеша еще не приступали к рассмотрению бюджета Бишкека на 2017 год. Об этом ИА «24.kg» сообщил член комиссии по бюджету и финансам Таалайбек Сагынов. 

По его словам, профильная комиссия собиралась всего один раз и то по организационным вопросам. «Пока еще нет ни плана работы, ни прочих вопросов, которые нужно решить», - сказал Таалайбек Сагынов.

Одним из первых нардеп намерен поднять вопрос перехода на программный бюджет. «Несколько лет назад в горкенеше организовывали целую комиссию по поэтапному переходу города. А тот бюджет, который представляют депутатам сегодня, постатейный. И нардепам, которые не имеют навыков работы с финансовыми документами, крайне тяжело разобраться», - отметил нардеп.

«Мы также инициировали передачу финансирования здравоохранения и образования государству. Весь Кыргызстан финансируется за счет республиканского бюджета, один Бишкек – за счет местной казны. По здравоохранению вопрос решился еще в 2016 году, а по образованию пока нет. Сделать это в одночасье сложно, но вопрос решаемый», - считает Таалайбек Сагынов.

  • «На развитие Бишкека, по словам мэра, планируется направить в 2017 году примерно 1,2 миллиарда сомов. Это очень хорошая сумма. В 2012-м, к примеру, на развитие выделялось всего 200 миллионов», - добавил он.

«Вопрос, как распределят деньги. 1,2 миллиарда – вроде неплохая сумма, но и проблем в городе много. Тот же ремонт школ и детсадов, есть объекты, которые строятся десятилетиями. Поэтому депутатам интересно знать, куда мэрия планирует направить деньги. Но пока нам информацию не предоставили», - резюмировал Таалайбек Сагынов.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/43479/
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