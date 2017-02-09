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Бишкек-24

В Бишкеке объявляют войну незаконным постройкам

В столице Кыргызстана объявлена война незаконным постройкам: создан штаб по борьбе с противозаконным строительством. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По словам ее пресс-секретаря Гули Алмамбетовой, штаб будет работать со всеми видами незаконного строительства, кем бы ни являлся застройщик.

«Это первый системный подход к проблеме, чтобы не искать, кто за что отвечает, а жестко проверять и пресекать нарушения в рамках кыргызского законодательства», - сказала ИА «24.kg» Гуля Алмамбетова.

Отметим, в Бишкеке уже созданы службы, призванные бороться с незаконным строительством: Госэкотехинспекция по городу Бишкеку, а также Департамент индивидуального строительства при мэрии (ДИЖС). К слову, департамент за 11 месяцев 2016 года снес 106 незаконных строений.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/43020/
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