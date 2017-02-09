В центре Бишкека впервые за 25 лет отремонтируют тротуары

В центре Бишкека впервые за 25 лет независимости отремонтируют тротуары. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис», ремонт ведется в квадрате, ограниченном проспектами Манаса и Жибек Жолу, улицами Боконбаева и Абдрахманова.
В частности, охватят пешеходные зоны вдоль улиц Московской, Киевской, Фрунзе, Тоголока Молдо, Орозбекова, Боконбаева, Абдрахманова, Панфилова, проспектов Чуй и Жибек Жолу, бульвара Эркиндик.
На эти цели из городского бюджета направят 50 миллионов сомов.
В муниципалитете отмечают, что сейчас ремонт приостановлен в связи с погодными условиями. Его возобновят весной и закончат до конца мая.