18:05
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
Бишкек-24

Митинг на рынке Бишкека. Выросли цены на аренду

В Бишкеке торговцы с рынка «Кулун-Ата» (в районе Орто-Сайского базара) вышли сегодня на митинг в связи с повышением арендной платы. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил аким Октябрьского района Нурбек Курманбеков.

Отметим, в СМИ появилось сообщение о том, что руководство мини-рынка повысило с начала 2017 года стоимость аренды. К примеру, за 20-тонный контейнер она повышается с 5,2 тысячи сомов до 7,5 тысячи. Повысился и земельный налог. Арендаторы сегодня вышли на акцию протеста.

«Это был не митинг, а собрание. Всего там 117 торговых мест. Сколько из них недовольны и на сколько подняли цены, точно не знаю. К нам никто не обращался, но информация нам поступила, поэтому мы пригласили сегодня после обеда руководство рынка на переговоры», - сказал чиновник.

Он отметил, что рынок частный, и диктовать условия они не могут. «Но мы можем побеседовать и обсудить ситуацию. Сейчас кризис, цены высокие, люди хоть как-то зарабатывают, кормят свои семьи. И повышать цены в зимнее время, когда застой в торговле, со стороны владельцев рынка неправильно», - отметил Нурбек Курманбеков.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/43009/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Реализаторы с рынка «Дыйкан»: Нас не обманешь!
Реализаторы «Дыйкана»: Администрация «Сары-Озона» просит у нас 150 тысяч сомов на строительство торговых боксов
Столичная мэрия готовит документы для закрытия рынка «Дыйкан»
Аким Ленинского района: Люди не понимают, что на «Дыйкане» опасно
Жители «Ак-Ордо» требуют обеспечить их светом и питьевой водой
Рынок «Дыйкан» не устранил выявленные Госэкотехинспекцией нарушения
Эркин Каимов: Информация мэрии Бишкека о том, что рынок «Дыйкан» не платит 20 процентов, неверна
В Бишкеке закроют рынок «Дыйкан»
Мини-рынок у ЦУМа начали демонтировать
Суд запретил вести работы и торговать на мини-рынке у ЦУМа
Популярные новости
Непредвиденные праздники обойдутся мэрии Бишкека в 1,7 миллиона сомов Непредвиденные праздники обойдутся мэрии Бишкека в 1,7 миллиона сомов
В мэрии Бишкека объяснили, зачем покупают ордена и медали В мэрии Бишкека объяснили, зачем покупают ордена и медали
Бизнес
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!
MegaCom: контролируйте свои расходы на&nbsp;связь MegaCom: контролируйте свои расходы на связь
&laquo;Скай Мобайл&raquo; (ТМ&nbsp;Beeline) запустил обновленный официальный сайт «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) запустил обновленный официальный сайт