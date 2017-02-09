Выборы мэра Бишкека начались со скандала. Депутатам не дали заслушать программы кандидатов

Отдельным депутатам столичного кенеша (БГК) не дают заслушать программы кандидатов в мэры Бишкека.

Ряд нардепов высказались за то, чтобы сразу приступить к голосованию без обсуждения программ. «Это не сессия, а просто выборный день. Пять фракций и так уже накануне заслушали программы», - заметили депутаты.

«Что мы скрываем? Депутаты, может, и ознакомились с программой, а СМИ нет, пусть послушают, опубликуют. По закону кандидаты на пост мэра должны представить свою программу», - заметил представитель оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс» Рыспай Аматов.

«Не видим необходимости что-то слушать. Скрывать нечего, но просто будет правильнее сразу приступить к голосованию. Это просто сейчас пиар», - отметили депутаты фракции «Мекеним Кыргызстан», не вошедшей в коалицию большинства.

«Сегодня просто выборный процесс, и любая агитация запрещена», - заметил председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

«К выборам мэра это не относится, - подчеркнул депутат от «Кыргызстана» Куванычбек Конгантиев. - Нет необходимости провести выборы за 10 минут. Эти минуты не делают судьбы. Мы же выбираем мэра на предстоящие 4 года! Если один из кандидатов не хочет выступать, то нужно дать возможность выступить другому».

Член Центризбиркома Бахтияр Кадыров призвал прекратить полемику и дать возможность приступить к голосованию.

Сегодня в Бишкеке проходят выборы мэра. На должность градоначальника претендуют двое – и.о. мэра Албек Ибраимов и временно безработный Нурдин Абдылдаев. У здания мэрии продолжают скандировать митингующие в поддержку Ибраимова.

Чтобы стать столичным градоначальником, кандидату надо набрать не менее 23 голосов из 45.

Мэр выбирается на время действующего созыва БГК, выборы в который состоялись 11 декабря 2016 года. Нардепы приступили к работе в конце декабря прошлого года.