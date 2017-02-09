Бишкекские «Слоники» на грани исчезновения

Бишкекчане начали сбор подписей в защиту парка «Слоники» на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева, где планируют построить жилой дом.

Как рассказали ИА «24.kg» в Бишкекглавархитектуре, по генеральному плану до 2025 года рассматриваемый участок определен под территории кварталов со смешанной многоэтажной застройкой.

Участок площадью 0,3644 гектара предоставлен во временное пользование (на 49 лет) Динаре Сеитовой постановлением мэрии Бишкека №210 от 1 марта 2005 года.

0,1708 га - под проектирование и строительство бизнес-центра на Токтоналиева - Джаманбаева;

0,1936 га - под организацию детских игровых и спортивных площадок без права капитальной застройки и с обязательным сохранением зеленых насаждений и благоустройства.

Позже участок переоформили на Чынар Нурманбетову и изменили его назначение: под строительство многоэтажного жилого дома.

В 2006 году Чынар Нурманбетова продала землю ОсОО «Онурхан». В 2009-м Бишкекглавархитектура разработала архитектурно-планировочные условия №10525 по объекту «Многоэтажный жилой дом с офисными помещениями и подземным паркингом на отведенной территории на улице Токтоналиева, 24/1».

Из-за многочисленных жалоб местных жителей Бишкекглавархитектура отказалась согласовывать проектную документацию.

ОсОО «Онурхан» обратилось в Межрайонный суд Бишкека с исковым заявлением о признании незаконным отказа БГА в согласовании проектной документации. Исковое заявление удовлетворили 24 июня 2014 года.

Разрешения на строительно-монтажные работы и вырубку деревьев не выдавались. В настоящее время вопрос законности предоставления земельного участка рассматривается в столичной прокуратуре.

Вместе с тем горожане сообщают, что застройщик уже вырубил более 40 деревьев и собирается снести детскую площадку.