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Бишкек-24

В Бишкеке за строительство здания возбуждено уголовное дело

В Бишкеке за строительство здания близ жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, земельный участок под строительство стоматологического центра близ дома №42 по улице Ибраимова был выдан мэрией Бишкека 20 февраля 2008 года сроком до 17 октября 2018 года.

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Как сообщается, срок разрешения на выполнение строительно-монтажных работ истек 4 сентября 2016 года, «но возведение было продолжено, несмотря на наличие конфликтной ситуации с жильцами соседнего дома, отсутствие разрешительных документов и нерешенность вопроса попадания солнечного света в окна квартир соседнего строения».

Уголовное дело возбуждено по статье 353 (самоуправство) УК КР, говорится в сообщении.

Кроме того, Бишкекглавархитектурой направлено письмо в Госрегистр с просьбой аннулировать право временного пользования земельным участком.

Ведется следствие.

Как напоминает ГУВД, 90-летняя жительница дома №42 обратилась к президенту с просьбой не лишать ее единственного источника света в квартире.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/42816/
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