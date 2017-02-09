В Бишкекском горкенеше новые депутаты-женщины не знают, с чего начнут работу

В Бишкекском городском кенеша новые депутаты-женщины еще не решили, что делать и с чего начать.
На вопрос ИА «24.kg» о том, какие проблемы горожан народные избранницы поднимут в первую очередь, представительницы партии «Онугуу-Прогресс» - 43-летняя Асель Куламбаева (глава представительства АО «Химфарм») и 33-летняя Наргиза Жолдошбаева (гендиректор ОсОО «Беш-Сары») ответили: «Давайте в следующий раз. Сегодня мы не готовы».
Отказалась отвечать и 28-летняя Миргул Расул кызы (преподаватель) от «Мекеним Кыргызстана».
В отличие от них новый и старейший нардеп БГК Эмиль Шукуров (СДПК) заметил, что город полон актуальных проблем: «Много моментов, которые разрушают среду обитания горожан. Это касается не только природной среды, но и социальной. Существуют различные службы, которые должны обеспечить комфортную жизнь горожан. Но они не вполне справляются со своими задачами. Первоочередная задача – анализ работы служб. А во-вторых, разработка мер для того, чтобы последовательно преодолевать проблемы».
«Я лично в первую очередь займусь озеленением. У нас сильно ухудшилось состояние экологии - как по площади зеленых насаждений, так и по их качеству, разрушена ирригационная система. Если заложить хорошие основы для озеленения, в том числе и правовые, появится путь для решения вопроса», - добавил Эмиль Шукуров.
Депутаты прошлого созыва, попавшие в новый, определились со своими планами.
По словам Гульнары Молдобаевой от «Республики – Ата Журт», она намерена поднимать вопросы, которые озвучивались в предвыборной кампании. «Это, конечно же, и дороги, и освещение, и канализация. Естественно, это и вопросы социального плана, школы, безопасность наших детей», - сказала она.
«Мы давали предвыборные обещания, их и будем выполнять, - заметил Таалайбек Сариев («Онугуу-Прогресс»). - В городе очень много проблем. Потихоньку - с мэрией, с администрацией - будем решать их. В первую очередь начнем с пробок на дорогах. Вместе с мэрией нужно приобретать большеместные автобусы, чтобы освободить центр столицы от маршруток».
Напомним, во время предвыборной компании представители партии «Кыргызстан» обещали для всех горожан бесплатный муниципальный транспорт. На вопрос, когда планируется воплотить это в жизнь, Таалайбек Сагынов конкретно не ответил: «Эта идея родилась не спонтанно, не взялась просто из воздуха. Очень многие города мира перешли на бесплатный общественный транспорт, преследуя определенные цели. В Европе, Латинской Америке каждый преследует свои цели – где разгрузить город, где повысить деловую активность. А мы введением общественного транспорта хотим решить комплекс проблем, которые существуют в городе: безопасности, экологии, пробок, повышение налогооблагаемой базы».