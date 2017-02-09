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Бишкек-24

Общественный транспорт в Бишкеке будет работать и в полночь

Для удобства горожан в новогоднюю ночь будут работать автобусы, троллейбусы и маршрутки.

Как сообщил ИА «24.kg» вице-мэр города Геннадий Милицкий, в бишкекских троллейбусном управлении и пассажирском автотранспортном предприятии организуют дежурные бригады.

«Будет дополнительно выделен муниципальный транспорт, который будет стоять по улице Киевской в районе площади Ала-Тоо и развезет всех горожан после праздничного салюта. Также на работу выйдут маршрутные такси. Работать транспорт 1 января будет примерно до 02.00», - сказал вице-мэр.
Ссылка: http://24.kg/bishkek_24/42569/
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