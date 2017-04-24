Орущий пылесос из России насмешил YouTube

Пользователи форума Reddit обратили внимание на ролик жителя России по имени Павел Харитонов, который обнаружил у своего пылесоса способность издавать звуки, похожие на человеческий крик. Об этом пишет rg.ru.

По словам автора видео, «кричит» пылесос только тогда, когда его труба проходит по щелям в мебели. «Сегодня узнал, что мой пылесос панически боится щелей», — написал Павел.

Копия видео появилась и на YouTube, собрав за сутки более полумиллиона просмотров.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Паша Харитонов (@pashansta) Апр 20 2017 в 1:07 PDT

В комментариях на Reddit пользователи в шутку предполагают, что пылесос является живым существом. «Прекрати, ты делаешь ему больно!» — пишет один из комментаторов. «Да ты посмотри на это чудовище, ему же наплевать!» — добавляет другой. «Он кричит, потому что видит, какая грязища у тебя дома», — укоряет автора ролика третий.

Это не первый предмет быта, который стал интернет-звездой благодаря способности издавать необычные звуки. В 2015 году настоящим хитом стал ролик, героями которого стали резиновые игрушки, издающие страшный крик.