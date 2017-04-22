Очередной авиаскандал в США: стюардесса поругалась с пассажиркой из-за коляски

Бортпроводника авиакомпании American Airlines отстранили от работы из-за спора с пассажиркой на борту самолета, следовавшего в Даллас из Сан-Франциско. Об этом сообщил Life.

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Как написал человек, выложивший видео в Сеть, спор начался после того, как пассажирка решила положить детскую коляску в багажный отсек над головами пассажиров. На видео девушка с ребенком на руках в слезах просит вернуть ей коляску.

American Airlines уже прокомментировала скандал, отметив, что по факту началось внутреннее расследование.

«То, что мы видим на этой записи, не отражает наши ценности и то, как мы заботимся о наших клиентах. Мы глубоко сожалеем о боли, которую причинили этой пассажирке, ее семье и другим клиентам, затронутым в результате этого инцидента. Действия члена нашей команды, запечатленные на видео, не отражают терпение или эмпатию — две ценности, необходимые для обслуживания клиентов. Говоря кратко, мы разочарованы этим. Член команды American Airlines отстранена от работы, пока мы расследуем этот инцидент», — сообщили в American Airlines.