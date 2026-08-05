«За что ненавидите людей?» Переход в Бишкеке вызвал гнев горожан

Публикация о состоянии одного из пешеходных переходов в Бишкеке вызвала бурную реакцию горожан. Под ней собралось более тысячи комментариев, большинство из которых посвящены недоступности объекта для пожилых людей, родителей с колясками и граждан с инвалидностью.

Фото из социальных сетей

Автор публикации обратилась к мэру столицы с вопросом, почему городская инфраструктура создается без учета потребностей пешеходов.

По словам пользователей, ближайший светофорный переход убрали, а лифт в переходе не работает. Горожане также жалуются на высокие бордюры, отсутствие удобных пандусов и необходимость преодолевать лестницы.

Для кого строили этот переход, если им не могут нормально пользоваться пожилые люди, родители с детьми и люди с ограниченными возможностями здоровья? Из соцсетей

Некоторые пользователи предложили вернуть поблизости регулируемый наземный переход с кнопочным светофором. По их мнению, подземные и надземные переходы не должны становиться единственной возможностью пересечь оживленную дорогу.

Другие участники обсуждения считают, что подобные объекты строят прежде всего ради беспрепятственного движения автомобилей, а удобство пешеходов остается на втором плане.

Часть комментаторов предположила, что лифты могли выйти из строя из-за неправильной эксплуатации и вандализма. Однако большинство пользователей потребовали от мэрии обеспечить постоянную работу оборудования и доступность перехода.

Официального комментария муниципалитета по поводу жалоб пока нет.