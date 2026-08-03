Бишкекчане пожаловались на состояние сквера имени Максима Горького после ремонта

Жители Бишкека выражают недовольство состоянием сквера имени Максима Горького после работ по благоустройству. По словам горожан, территория, которая ранее была ухоженной и зеленой, сейчас больше напоминает строительную площадку.

По словам жителей, во время работ выкопаны многолетние декоративные кустарники, в том числе форзиции и спиреи.

Как отмечают горожане, в ходе работ демонтированы старые фонари и установлены новые, однако благоустройство, по их мнению, так и не завершено. На территории сквера остались ямы, траншеи, строительный мусор, бетонные основания старых опор освещения, арматура и местами оголенные провода.

Вместо них, как утверждают бишкекчане, высадили небольшие ели и сосны. Также, по их словам, спилено несколько крупных деревьев, тогда как аварийные и сухие деревья, представляющие потенциальную опасность, остались на своих местах.

Жители столицы задаются вопросом, кто приведет сквер в порядок после завершения работ, и просят городские власти завершить благоустройство, восстановить озеленение и вернуть общественному пространству ухоженный вид.

По мнению бишкекчан, обновление городской инфраструктуры не должно сопровождаться ухудшением состояния одного из зеленых уголков столицы.

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