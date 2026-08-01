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Агент 024

Полтора месяца не вывозят мусор в селе Чуйской области

Жители села Александровка Московского района пожаловались на длительные перебои с вывозом бытового мусора. По их словам, отходы не вывозят уже около полутора месяцев.

Проблема затронула улицы Комсомольскую, Пионерскую, Масанчина, Октябрьскую, Новостройку и Ленина. Из-за скопившихся мешков с отходами распространяется неприятный запах, а мусор начинает разлагаться.

«Мешки гниют, стоит невозможная вонь», — рассказали жители.

По их словам, они неоднократно обращались с письменными и устными заявлениями к главе Мин-Булакского айыл окмоту, а также к руководству муниципального предприятия «Таза Булак», однако ситуация, как утверждают жители, не изменилась.

Сельчане просят местные власти организовать регулярный вывоз твердых бытовых отходов и решить проблему, которая, по их мнению, создает антисанитарные условия.

Напомним, жители этого же села пожаловались на горящий мусорный полигон.

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