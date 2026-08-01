Бишкекчане просят спасти засыхающие деревья в парке Ататюрка

Жители Бишкека пожаловались на состояние обновленного парка имени Ататюрка, который до сих пор официально не открыт для посетителей.

По словам горожан, в верхней части парка, рядом с конюшней и закрытым общественным туалетом, деревья и зеленые насаждения начали засыхать из-за отсутствия регулярного полива.





Кроме того, горожане обращают внимание, что общественный туалет, построенный в рамках реконструкции, до сих пор остается закрытым.

Бишкекчане призывают муниципальные службы обеспечить регулярный полив зеленых насаждений и завершить подготовку парка к официальному открытию, чтобы сохранить благоустроенную территорию.

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