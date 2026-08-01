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Жители села Александровка пожаловались на дым из-за горящего мусорного полигона

Жители села Александровка Московского района пожаловались на сильное задымление из-за пожара на местном мусорном полигоне.

По словам сельчан, полигон горит уже второй день, однако, как они утверждают, со стороны местных властей и коммунальных служб никаких мер для ликвидации возгорания не принимается.

«Нам очень тяжело дышать, особенно вечером. Мы даже не можем открыть форточки — повсюду дым и сильный запах гари», — рассказали жители.

По их словам, мусорный полигон расположен примерно в одном километре от села в сторону гор. Из-за пожара густой дым накрыл почти всю Александровку.

«Уже невозможно дышать. Все село в дыму и вони», — сообщили они, попросив обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

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Ссылка: http://24.kg/agent_024/383811/
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