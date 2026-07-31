Может ударить током. Горожан беспокоят провода на газоне в центре Бишкека

Жители Бишкека пожаловались на провода, протянутые от торговых киосков в Дубовом парке и на бульваре Эркиндик. Фотографии они прислали 24.kg.

Читайте по теме После удара током на улице Бишкека мальчик впал в кому

По словам бишкекчан, кабели лежат прямо на газонах и пешеходных дорожках, местами закреплены на деревьях и соединены с помощью изоленты. Они опасаются, что такая прокладка проводов может представлять угрозу для посетителей, поскольку в этих местах ежедневно гуляет большое число людей, в том числе детей.

«По этим дорожкам каждый день гуляют люди, много родителей с детьми. Очень тревожно видеть провода, которые просто лежат на земле или прикреплены к деревьям. Хотелось бы, чтобы соответствующие службы проверили, насколько это безопасно», — сказали жители столицы.