Жители Бишкека пожаловались на антисанитарию возле хостела

Жители Бишкека обратились с жалобой на санитарное состояние территории возле гостиницы VIP Hostel на улице 7 Апреля, 167/1.

По их словам, практически каждую пятницу, а также в дни массового выезда постояльцев хостела, возле здания появляется большое количество мусора. На улице остаются матрасы, подушки, одежда, упаковки, бутылки и другие отходы.

Бишкекчане просят руководство хостела организовать своевременный вывоз отходов и соблюдать санитарные нормы. Также они просят городские службы провести проверку и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.





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