11:11
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Агент 024

Жители Бишкека пожаловались на антисанитарию возле хостела

Жители Бишкека обратились с жалобой на санитарное состояние территории возле гостиницы VIP Hostel на улице 7 Апреля, 167/1.

По их словам, практически каждую пятницу, а также в дни массового выезда постояльцев хостела, возле здания появляется большое количество мусора. На улице остаются матрасы, подушки, одежда, упаковки, бутылки и другие отходы.

Жители отмечают, что мусор может долгое время не вывозиться, из-за чего появляются неприятный запах, антисанитарные условия и ухудшается внешний вид территории.

Бишкекчане просят руководство хостела организовать своевременный вывоз отходов и соблюдать санитарные нормы. Также они просят городские службы провести проверку и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

На данный момент официальной информации от администрации хостела или соответствующих городских служб по ситуации не поступало.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: http://24.kg/agent_024/383708/
просмотров: 2930
Версия для печати
Материалы по теме
Ущелье Кырчын заваливают мусором. Блогер призвал убрать придорожные контейнеры
«Тазалык» вывезет. На проспекте в Бишкеке устроили несанкционированную свалку
Полтора месяца не вывозят мусор в селе Чуйской области
Проспект Дэн Сяопина в Бишкеке превращается в стихийную свалку
Пруд в Ленинском утопает в мусоре: жители просят отдыхающих убирать за собой
Пляж в Григорьевке утопает в мусоре
В Бишкеке приостановили стройку гостиницы и оштрафовали на 200 тысяч сомов
Реку Аламедин очистили от груды мусора после жалоб граждан
Жителей Бишкека попросили выносить мусор только вечером и ночью
В Узбекистане построят 11 заводов по переработке отходов в энергию
Популярные новости
Мгновения жизни: красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни: красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Озеленение по-бишкекски. Как ухаживают за&nbsp;деревьями бизнес и&nbsp;мэрия в&nbsp;одном фото Озеленение по-бишкекски. Как ухаживают за деревьями бизнес и мэрия в одном фото
Может ударить током. Горожан беспокоят провода на&nbsp;газоне в&nbsp;центре Бишкека Может ударить током. Горожан беспокоят провода на газоне в центре Бишкека
Полтора месяца не&nbsp;вывозят мусор в&nbsp;селе Чуйской области Полтора месяца не вывозят мусор в селе Чуйской области
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
Премиальная карта Mastercard World Elite от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Премиальная карта Mastercard World Elite от «Элдик Банка»
ABank представляет лимитированную Visa Gold к&nbsp;VI&nbsp;Всемирным играм кочевников ABank представляет лимитированную Visa Gold к VI Всемирным играм кочевников
4 августа, вторник
11:01
Курс валют в банках Кыргызстана на 4 августа: евро немного подешевело Курс валют в банках Кыргызстана на 4 августа: евро немн...
11:00
Сборная Кыргызстана по таэквондо не попала на чемпионат Азии из-за мошенников
10:56
Кадыр Маликов призвал кыргызстанцев не поддаваться на внешние провокации
10:55
В Алае после массовой драки задержали семь человек
10:44
Первичную аккредитацию медицинских вузов в Кыргызстане сделают бесплатной