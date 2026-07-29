Жители дома в Бишкеке боятся лишиться света и воздуха из-за ремонта фасада

Жители дома № 214 по улице Абдрахманова в Бишкеке пожаловались на ремонт фасада, организованный мэрией Бишкека к предстоящему заседанию ШОС. По их словам, подрядная организация уже повредила коммуникации и кондиционеры, а следующим этапом планирует закрыть лоджии плотными металлическими решетками.

Как рассказали жители 24.kg, дом был построен 38 лет назад. По первоначальному проекту лоджии были открыты, но со временем многие собственники остеклили и утеплили их, чтобы защитить квартиры от холода. По словам жильцов, на тот момент такие изменения не были запрещены.





«Если лоджию закроют плотной решеткой, мы лишимся единственного источника света и нормального проветривания кухни», — говорят жители.

По их словам, бригадир подрядной организации объяснил, что все окна на лоджиях выглядят по-разному и портят внешний вид здания, поэтому их планируют закрыть декоративными решетками.





По словам обратившихся в редакцию, аналогичные работы сейчас ведутся и в соседнем доме № 123 по улице Жумабека, который конструктивно соединен с домом № 214 на улице Абдрахманова.

Жители просят мэрию Бишкека обратить внимание на ситуацию, пересмотреть проект ремонта и не принимать решения, которые, по их мнению, могут ухудшить условия проживания. Они считают, что подобные работы должны выполняться с участием специалистов и с учетом интересов собственников квартир.

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