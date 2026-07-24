Реконструкция Дубового парка: мэрия демонтировала начавшуюся стройку павильонов

В Дубовом парке Бишкека мэрия демонтировала павильоны, которые здесь начали возводить неизвестные.

Ранее читатель прислал в редакцию фото и сообщил, что в рамках анонсированной городскими властями реконструкции началась установка павильонов. По его словам, муниципалитет обещал заменить старые деревья новыми, высадить кустарники и другие новые насаждения, но вместо этого здесь возводят сразу несколько павильонов.

Городские власти оперативно отреагировали на жалобу и снесли постройки. Пока не известно, намерена ли мэрия восстановить здесь зеленую зону — при стройке павильонов рабочие «закатали» большой участок земли в брусчатку.

Напомним, муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» благоустраивает Дубовый парк почти за 40 миллионов сомов.

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