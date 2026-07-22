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В Бишкеке строительную сетку прибили гвоздями в стволы деревьев

В Бишкеке житель столицы обратил внимание на способ крепления защитной строительной сетки возле здания Министерства труда, социального обеспечения и миграции на улице Тыныстанова.

По его словам, во время отделочных работ фасада здания подрядная организация закрепила строительную сетку непосредственно к стволам деревьев, растущих рядом с объектом.

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Фото читателей. В каждый ствол четырех деревьев вбито около восьми-десяти гвоздей

«В каждый ствол четырех деревьев вбито около восьми-десяти гвоздей. Деревья повредили ради крепления сетки», — сообщил бишкекчанин, призвав провести проверку действий подрядной организации.

Горожанин также выразил обеспокоенность состоянием зеленых насаждений и попросил соответствующие службы оценить, насколько такие работы соответствуют требованиям по сохранению деревьев в городской среде.

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Ссылка: http://24.kg/agent_024/382657/
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