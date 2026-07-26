Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку и его окрестностям, полюбуемся закатами в Кара-Балте, обязательно заглянем на Иссык-Куль и доберемся до Суусамыра.
Сначала полюбуемся красивым закатом в Бишкеке, который увидел и сфотографировал Сергей Ханов.
И еще немного Бишкека — луна среди облаков над столицей. Фотографию сделал Нурлан Мурзакулов.
Теперь вместе с большим числом туристов отправимся на Иссык-Куль. Таким его в июне с высоты птичьего полета увидел Евгений Липкин.
А вот июньское село Бостери. Непривычно пустынное в отличие от того, сколько сейчас там людей. Фотографии сделал Роман Васильев.
Отправимся на южный берег Иссык-Куля, в село Кызыл-Суу. Фотографии там сделал Василий Павлов.
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