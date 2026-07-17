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На безобразное состояние детской площадки на бульваре Эркиндик жалуются горожане

На безобразное состояние детской площадки, расположенной на бульваре Эркиндик, пожаловались жители Бишкека.

«Эту площадку открыли чуть больше года назад, но она уже в таком разбитом состоянии, что нашим детям небезопасно. Почему акимиат не следит и не ремонтирует детскую зону? А если кто-то из детей получит травму, кто будет отвечать?» — написала родительница.

По ее словам, за год со дня открытия площадку ни разу не мыли, не проводили санитарной обработки.

«По ночам тут спят бомжи, молодежь распивает пиво и ломает конструкции. Горки, качели расписаны, в том числе непристойностями, все грязное, замызганное, и никому из городских властей нет дела до того, в каких условиях вынуждены играть дети», — возмутилась она.

Напомним, ранее сообщалось, что на бульваре Эркиндик гибнут розарии. Спасти клумбы с розами призывывали мэрию Бишкека горожане, но чиновники проигнорировали жалобу.

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Ссылка: http://24.kg/agent_024/382001/
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