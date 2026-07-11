Жители Маевки жалуются на частые отключения света и воды

Жители МТУ Маевка обратились к руководству Северного РЭС и муниципальному предприятию «Бишкекводоканал» с просьбой решить проблему регулярных отключений электроэнергии и водоснабжения. По их словам, перебои происходят настолько часто, что нормальная жизнь в селе становится невозможной.

Они пожаловались на регулярные отключения электроэнергии и воды. По их словам, с начала года коммунальные услуги неоднократно прекращались из-за ремонтных работ, которые, как считают сельчане, затягиваются и проводятся слишком часто.

По словам жителей, многочисленные объявления о плановых отключениях стали привычным явлением, однако после проведения работ перебои продолжаются.

«Складывается впечатление, что ремонтные работы проводятся бесконечно. Возникает вопрос: почему нельзя выполнить необходимые работы качественно и за один раз, а не оставлять людей без света снова и снова?» — говорится в обращении.

Не менее острой проблемой жители называют регулярное отсутствие водоснабжения. По их словам, нередко воды нет практически весь день, что создает серьезные бытовые неудобства.

«Когда постоянно отключают то электричество, то воду, нормальная жизнь становится невозможной», — отмечают авторы обращения.

Жители Маевки призвали руководство Северного РЭС и водоканала обратить внимание на сложившуюся ситуацию, разъяснить причины столь частых отключений и принять меры для обеспечения стабильного электро- и водоснабжения. По их мнению, жители имеют право на качественные и надежные коммунальные услуги.

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