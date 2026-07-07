Мэрия Бишкека ответила на жалобу о засыхающем Дубовом парке. Видео полива

После публикации информации читателя о том, что в Дубовом парке Бишкека засыхают деревья и газоны, муниципальное предприятие мэрии сообщило, что территория регулярно поливается, и направило в 24.kg видео в качестве подтверждения.

По словам представителя муниципалитета, полив проводился 3 и 6 июля.





«Может ли земля так высохнуть всего за один день?» — задается вопросом автор снимков.

Журналист 24.kg прогулялась по парку в обеденное время 7 июля и увидела, что полив действительно производится, но после выпуска публикации.