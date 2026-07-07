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В Бишкеке, несмотря на запрет, водители мопедов передвигаются по аллеям парка

В Бишкеке, несмотря на запрет, водители мопедов передвигаются по аллеям парка. Об этом сообщила читательница.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

По ее словам, в сквере вблизи Жогорку Кенеша уже несколько лет аллеи облюбовали курьеры служб доставки и любители езды на мопедах. Несмотря на многочисленные жалобы, молодежь продолжает использовать парковые дорожки для езды на мопедах и скутерах.

«Насколько я знаю, у нас принят закон, запрещающий теперь езду в парках. Почему милиция и городские власти не следят за его соблюдением?» — написала горожанка.

Напомним, с 1 июля водителей мопедов и скутеров в КР приравняли к полноценным участникам дорожного движения. Теперь для управления таким транспортом требуется водительское удостоверение категории А1.

За передвижение по тротуарам нарушителям грозит штраф в размере 5,5 тысячи сомов. Такой же штраф предусмотрен для автомобилистов за аналогичное нарушение.

Год назад читатели уже жаловались на то, что водители мопедов носятся в этом сквере на большой скорости, а также устроили самопроизвольную стоянку в центре города. Ничего для устранения бардака за год мэрия Бишкека не предприняла. 

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Ссылка: http://24.kg/agent_024/380968/
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