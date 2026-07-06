Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на газонах и пешеходных переходах

В Бишкеке машины оставляют на газонах и пешеходных переходах. Читатели присылают 24.kg фотографии.

Фото читателя 24.kg

Эти автомобили паркуют на газоне на пересечении улиц Горького и Карадарьинской.

Фото читателя 24.kg

Владелец внедорожника не нашел лучшего места для парковки, заняв пространство возле мусорных контейнеров.

Фото читателя 24.kg

Водитель решил, что по тротуару ехать быстрее на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Буденного.

Фото читателя 24.kg

Машину оставили на пешеходном переходе. Водителю удобно, пешеходам опасно.

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