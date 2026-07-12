Бишкекские и чуйские закаты. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня будем любоваться закатами в Бишкеке и Чуйской области, потом прогуляемся по столице, заглянем в Ала-Арчинское ущелье и отправимся на Иссык-Куль.
Для разминки полюбуемся июньским закатом в Бишкеке. Его сфотографировал Сергей Ханов.
И еще великолепный закат, и опять в Чуйской области — в городе Кара-Балте. Восхитилась им и сделала фотографии Асель Исаева.
И напоследок просто красивые фотографии с иссык-кульскими клубникой и розами. Их в селе Кызыл-Суу сделал Василий Павлов.
Надеемся, наши авторы смогли вам подарить несколько прекрасных минут от просмотра красивых пейзажей. Кстати, стать одним из создателей «Мгновений жизни» может любой желающий. И сделать это просто.
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